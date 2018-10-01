Rusya'nın Kuzey Buz Denizi rotasını kullanan Venta Maersk adlı kargo gemisi, küresel dengeleri değiştirecek bir rotayı tamamladı. Doğu Asya'daki Vladivostok limanından kalkan gemi, 37 gün sonra Rusya'nın St. Petersburg şehrine ulaşmayı başardı. Gemi böylece mevcut rotalara göre 8 bin kilometre daha az yol yaptı. Bu mesafe yolu 10-15 gün arasında kısaltıyor.

Yeni rota, yüzde 90'ı deniz yolları üzerinden yapılan küresel ticaretin seyrini değiştirmeye aday.

Yeni Şafak gazetesinden Sennur Yassıkaya'nın haberine göre, Venta’nın çizdiği bu yeni rota, Çin, Rusya ve Avrupa arasında yeni bir stratejik bağlantı kurarken, ABD’nin su yolları üzerindeki etkinliğini de bypass ediyor.



Şirket yetkilileri seferin, Rusya'yla eşgüdüm sağlanarak yapıldığını belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ

Söz konusu rotada geminin seyrinin, küresel iklim değişikliği neticesinde kolaylaştığı bildirildi. Şu an için yılda 3 ay açık olan su yolunun iklim değişikliğiyle daha uzun aylar boyunca ticaret amaçlı kullanılabileceği belirtiliyor.