Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde imar barışına başvurular hakkında açıklama yaptı.



Kurum, "İmar barışı başvuru süremiz 15 Haziran'da doldu. Ödeme süremiz de 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanıyor. Bu güne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak" dedi.



"Kaçak yapı meselesini gündemden çıkaracağız"



İmar barışının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları ilgilendirdiğini vurgulayan Kurum, "Bundan sonraki yapılmış kaçak yapılar, yine bizim doğal sit alanlarımızda, tarihi ve kültürel alanlarımızda yapılan yapılarımıza ilişkin de devletimiz, bakanlığımız her türlü kararlılığı gösterecek. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapıların yıkımına ilişkin süreci de kararlı bir şekilde yürüteceğimizi de ifade etmek isterim. Kaçak yapı meselesini ülkemizin gündeminden inşallah tamamen bu düzenlemeyle çıkarmış olacağız. Yapacağımız sosyal ve kentsel dönüşüm projeleriyle de sağlam, güvenli, yaşanabilir şehirler inşa etmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda 2023, 2053'ün 2073'ün Türkiyesi için sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

