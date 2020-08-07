Likidite nedir? Likidite imkan limitleri ne anlama geliyor?

Bankalar Birliği ev sahipliğindeki toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankaların genel müdürleri katıldı.



Toplantının ardından Merkez Bankası, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla işaretini verdiği, likidite kısma hamlesiyle ilgili adımını attı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yapılan açıklamada, "likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

LİKİDİTE NEDİR?

Piyasa likiditesi, bir bireyin veya firmanın varlık fiyatında önemli bir değişikliğe neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği veya satabildiği bir piyasa özelliğidir.

Likidite, satışın hızı ile satılabileceği fiyat arasındaki değişimin ne kadar büyük olduğu ile ilgilidir. Likit bir piyasada değiş tokuş hafiftir ve hızlı satış yapmak fiyatı fazla düşürmez. Nispeten likit olmayan bir pazarda, hızlı bir şekilde satmak, fiyatının bir miktar kesilmesini gerektirecektir.

MERKEZ BANKASI VE BDDK'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

