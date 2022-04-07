LinkedIn'e göre kariyer gelişimi için en ideal yer Amazon

İş dünyasının sosyal medya ağı LinkedIn'in kariyer gelişimi açısından en uygun işverenler listesinde ilk sırada ABD merkezli perakende şirketi Amazon yer aldı. Bu, Amazon’un listenin başında yer aldığı ikinci yıl oldu.

CNBC'de yer alan habere göre LinkedIn bu liste için yedi kriterin, kariyer gelişiminde önemli olduğunu açıkladı: İlerleme yeteneği, becerileri geliştirme, şirket istikrarı, dış olanaklar, şirketin ilgisi, cinsiyet çeşitliliği ve eğitim geçmişi. Şirket ayrıca, listede yer alan sıralamaların 810 milyon üyesinden gelen verilere ve şirketlerin çalışanlara yaptığı yatırımlara dayandığını ifade etti.

AMAZONLA İLGİLİ ŞİKAYETLER DE VAR

ABD'nin en büyük şirketlerinden olan Amazon, yasa koyucular ve kendi çalışanlarından bazılarının çalışma siciliyle ilgili geniş incelemelerle karşı karşıya kaldı. Depo ve teslimat çalışanları, hızlı teslimata odaklanarak, aşırı hızın yeterli molalara izin vermediğini iddia ettiler.

Çalışanlar ayrıca şirketi, ücretleri artırmaya ve daha fazla ücretli tatil süresi sunmaya çağırdı.

Amazon CEO'su Andy Jassy, ​​ekim ayındaki GeekWire Zirvesi'nde şirketin çalışanlara daha iyi davranmak için daha fazlasını yapabileceğini belirtti. Şirket ABD'de depo çalışanları için asgari ücret miktarını da saatlik 18 dolara çıkarmıştı.