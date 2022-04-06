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Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 12:11

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 1

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından , 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi. 

Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti.

Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya izledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ... 

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 2

15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR

Facebook (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 3

14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda (Fransa)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 4

13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR

Telekom (Meksika)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 5

12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR

Medya (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 6

11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR

Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 7

10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR

Çeşitli sektörler (Hindistan)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 8

9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR

Microsoft (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 9

8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR

Teknoloji (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 10

7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Google (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 11

6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR 

Teknoloji, Google (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 12

5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR 

Finans ve yatırım (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 13

4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR

Microsoft (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 14

3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda (Fransa)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 15

2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR

Amazon (ABD)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarderlerin sayısı azaldı - 16

1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Tesla (ABD)

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