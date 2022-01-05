Maaşlarda AGİ düşüşü olacak mı?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.



Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

- Kaldırılan AGİ çalışanın ücretine yansıtılacak mı?

"Artık asgari geçim indirimi (AGİ) diye bir şey söz konusu değil. Bir defa brüt ücret elde edilenler açısından herhangi bir sorun yaşanmayacak çünkü brüt ücret elde edenler açısından 5 bin 4 liraya kadar vergi istihnası geldi. Kayıpları olmayacak. Ama sorunun asıl odaklandığı husus net ücret alanlar açısından; çünkü bazı işverenler net ücreti belirlerken AGİ dahil belirliyor. AGİ dahil 5 bin 6 bin diye.

Şimdi bu nasıl ortadan kalkacak? Bir defa işyeri uygulası ne olacak işveren ne yapacak ona bakmak gerek ama daha önemlisi hizmet akdinde işletmeyle imzalanan sözleşmede ücretin düşürülebileceğine ilişkin ön onay var mı? İşçi tarafından verilmiş mi? Ona bakmak lazım. Eğer bunlar yoksa muhtemeldir ki işverenler bunları düzelteceklerdir.

Bu konuda kafa karışıklığı olmaması için Maliye Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir çok işletmeyi birçok çalışanı ilgilendiriyor. Ortada gri alan mevcut. Tahmin ediyorum ilgili kamu otoriteleri bu konuda bir açıklama yapacaktır."

- Emekli aylığı en az 2500 TL mi olacak? Şu an benim aldığım aylığım 1600 TL civarında, nasıl olacak?

"Özellikle SSK ve Bağkurlular için son 6 aylık enflasyon verisi dikkate alınıyor. Herkesin emekli aylığı ocak ayı zammı için belirlenen yüzde 25,47 oranında artırılacak. Eğer bu şekilde 2 bin 500 liranın altında kalırsa Hazine'den aktarılacak kaynakla 2 bin 500 liraya tamamlanmış olacak. 2000 yılı sonrası SSK emeklilileri bu sorunu çok yaşıyor."

- Eşimden aylık alıyorum. Bizim aldığımız aylıklarda artacak mı? 2500 TL mi olacak?

"Dul ve yetim aylıklarında yeni kararla alt sınır olan 2 bin 500 lira dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin, yüzde 50 hissesi olan dul eşin, ölüm aylığı bin 250 liradan; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak.

Aynı şekilde ölen sigortalıdan dolayı yetim aylığı alan iki kız çocuğu yüzde 25 hissesi var. Bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme ile 625 liradan az olamayacak."