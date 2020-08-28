Markalar "iyi yaşam" için buluşuyor (Sustainable Brands Oceans 17 Eylül'de)

Her yıl 14 farklı şehirde gerçekleşen konferanslar ve networking etkinliklerinin bir parçası olarak Sustainable Brands Turkey 2020 konferansı, 16-17 Eylül'de "Delivering The Good Life-İyi Yaşamı Sunmak" teması ile Türkiye’nin en büyük ve en etkili digital buluşması olarak gerçekleşecek.



İlk kez 2019’da Portekiz’de gerçekleşen Sustainable Brands Oceans, okyanusları ve denizleri koruma ve plastik atık sorunlarına odaklanan bir etkinlik.



Dünyanın dört bir yanından uzmanların bir araya gelerek okyanusların, denizlerin korunması ve plastik eliminasyonu için yenilikçi ve proaktif çözümler arayan bu platform, SB Oceans yan etkinliği ile 17 Eylül'de Sustainable Brands Istanbul 2020’de gerçekleşiyor.



Pek çok yabancı ve Türk konuşmacının yer alacağı Sustainable Brands Oceans yan etkinliğinde denizler ve okyanusların korunması ve plastiğin eliminasyonu konusunda ufuk açıcı konuşmacılar ve konuklar yer alacak.



Sürdürülebilir iş için son gelişmelerin ve karşı karşıya olunan zor engellerin aşılması için yapılması gerekenlerin paylaşılacağı konferansta bu yıl da eş zamanlı 3 salon ve 100'e yakın konuşmacının paylaşımları ile iş dünyasının değişimine katkı koymak hedefleniyor.



KİMLER KATILIYOR?

Geleceği yeniden şekillendiren markaların Türkiye buluşması Sustainable Brands Turkey 2020 bu yıl 100 ü aşan konuşmacısı ve 60 oturum ile iş ve marka dünyasını bir araya getiriyor.

Simon Mainwaring, Tom Szaky, Carol Cone, Merijn Everaarts, Jose Gorbea,Jody Turner, Marci Zarrof,Tankut Turnaoğlu, Harold Weghorst, Talat Olgay, Thomas Kolster, Jenny Anderson ve daha nice değerli isim bu global buluşmada yer alıyor.



Markaların Dönüşüm Yol Haritası için buluştuğu ve eş zamanlı 3 salonda online olarak gerçekleşecek Sustainable Brands Turkey 2020 bu yıl sosyal fayda ve çevresel fayda odaklı olarak bir yeniliğe de imza atıyor.



Markaları geleceğe hazırlayacak benzersiz bir buluşmada yer alarak aynı zamanda çevresel ve sosyal fayda ile eğitime katkıda bulunabilecek veya karbon ayakizini silebileceksiniz.