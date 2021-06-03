Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,92, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,24 yükseldi.



Sanayinin 4 sektörünün mayısta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,88, imalatta yüzde 41,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,64, su temininde yüzde 29,72 artış olarak gerçekleşti.



Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,76, imalatta yüzde 3,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,55, su temininde yüzde 0,47 artış görüldü.



Kaynak: TÜİK

MAYISTA FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN PATATES, EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN İSE SİVRİ BİBER

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41,57 ile patateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 50,94 ile sivri biber oldu.



Geçen ay patatesteki fiyat artışını yüzde 36,37 ile havuç, yüzde 29,46 ile şehirler arası otobüs ücreti izledi.



Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,48 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,63 ile limon, yüzde 8,99 ile mücevher (altın) yer aldı.



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50,94 ile sivri biberde oldu. Bunu yüzde 45,52 ile çarliston biber, yüzde 34,90 ile taze fasulye, yüzde 27,44 ile domates, yüzde 25,22 ile salatalık, yüzde 21,20 ile sarımsak takip etti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 47,76, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,18, dayanıksız tüketim malında yüzde 25,22, enerjide yüzde 43,33, sermaye malında yüzde 29,49 artış yaşandı.



Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 5,2, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,4, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,65, enerjide yüzde 5,17, sermaye malında yüzde 3,14 artış kayıtlara geçti.



Yıllık en düşük artış, yüzde 6,64 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,58 ile giyim eşyası, yüzde 12,64 ile deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 217,86, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 167,09, ana metaller yüzde 84,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Aylık tek azalış, yüzde 0,22 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 8,97, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8,41, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM FARKI

5 aylık TÜFE, yüzde 6,39 olurken, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için yüzde 3,38 oranında enflasyon farkı zammı oluştu.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanmıştı.