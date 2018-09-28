Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün öğle saatlerinde gerçekleştirecekleri görüşme öncesi konuştu.
İki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirten Merkel, “Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız” dedi. Merkel ayrıca, Türkiye’ye direkt parasal yardım yapılmayacağını vurguladı.
Görüşmede, Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunun da konuşulacağını söyleyen Merkel, "Türkiye’de insan hakları görmek istediğim gibi değil” dedi.
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