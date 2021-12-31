Merkez Bankası 10 Aralık'taki 3. müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 Aralık tarihli doğrudan müdahalesi ile 687 milyon dolar sattığını açıkladı. 10 Aralık tarihli müdahale Merkez Bankası'nın yaptığı 3. müdahaleydi.

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 12:08

Merkez Bankası 10 Aralık'taki 3. müdahalenin miktarını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet , 10 Aralık tarihinde yaptığı bu ayın üçüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı.
 
TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık  tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 2 milyar 35 milyon dolar oldu. TCMB, aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, " kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

13 Aralık ve 17 Aralık'ta yapılan 4. ve 5. müdahalelerin miktarlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

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