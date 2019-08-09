Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

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Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihalesinin teklif alma sürecinin tamamlandığını açıkladı.



En iyi teklifin, 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon lira ile İtalyan Sisal ve Demirören Grubu'na ait Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler AŞ'nin ortaklığıyla kurulan girişim grubuna ait olduğunu bildirdi.

Ayrıca bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranı teklif edildiği vurgulandı.



Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın bugünkü değerinin 28 milyar 119 milyon lira olduğu belirtildi.



YÜZDE 51'İ DEMİRÖREN'İN



Verilen bilgiye göre, Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla oluşuyor.



DENEYİM, YETERLİLİK VE ALTYAPI DA DİKKATE ALINDI

Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal yeterliliği ve teknik altyapı kriterleri de dikkate alındı.



DİĞER TEKLİFLER

Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen süreçte Doğan-Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH tarafından da teklif verildi.



Süreç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu’nun ilgili hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlanacak ve kamuoyuna açıklama yapılacak.



DAHA ÖNCE DE 'İDDAA'YI KAZANMIŞTI

'Şans'ın sahibi Demirören Grubu daha önce de ABD'li ortağıyla Spor Toto'nun İddaa ihalesini kazanmıştı.

TÜRKİYE VARLIK FONU'NUN AÇIKLAMASI: