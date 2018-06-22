Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Fransız yazılım şirketi Dassault Systemes arasında yazılım ve desteği konusunda işbirliğine gidildi.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işbirliği, şirkete ait özgün projelerin bilgi güvenliği ve hızlı tasarım süreçlerini kapsayacak. Yazılım, özellikle TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılacak.
İşbirliği, üretime daha doğru verinin gitmesini sağlayacak, üretimdeki hataları en aza indirgeyerek, hızlı tasarım süreçlerinin oluşmasına doğrudan katkı verecek. MMU Projesi'nde kullanılacak yazılımla tasarım mühendislik çalışmaları yürütülecek. Milli savaş uçağı yapımının tüm aşamalarında kullanılacak yazılım, TUSAŞ'ın tasarım süreçlerine ivme kazandıracak.
Milli savaş uçağının yazılımı için işbirliği
Anadolu AjansıEkonomi
TUSAŞ ile Fransız yazılım şirketi Dassault Systemes arasında yazılım ve desteği konusunda işbirliği yapıldı. Yazılım, özellikle TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Fransız yazılım şirketi Dassault Systemes arasında yazılım ve desteği konusunda işbirliğine gidildi.