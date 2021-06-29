Milyon dolarlık spor arabalar İstMarina'da görücüye çıkacak

Pandemi sürecine bağlı kısıtlamalar nedeniyle evlerinde sıkılan vatandaşlar için birbirinden lüks çok sayıda aracı fuar tarzında sergileyecek olan İstMarina, 500 TL'lik alışveriş yapan müşterilere de stoklarla sınırlı olarak Lamborgini ile Kartal-Pendik sahil yolunda tur atma fırsatı sunacak.



Etkinlik 1 Temmuz Perşembe günü başlayıp, 4 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

"ARTIK İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YETMİYOR"

Covid-19 salgının yayılmasından bu yana tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı alışkanlıkların değiştiğine dikkat çeken İstMarina AVM Müdürü Melih Çevik, "Salgın süresince insanlar evlerinde psikolojik anlamda yıprandılar. Güvenli ve kendilerini riske atmayacak yerlerde alışverişlerini fiziki olarak yapmak istiyorlar. Bundan sonraki süreçte de hız kesmeden bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Geçtiğimiz aylarda da off-road araçları ve kamp malzemeleri, yarış otomobilleri, tiny house evler ve karavanlarda sergilenmiş ve İstanbullular'ın ilgisini çekmişti.



Dört gün boyunca sergilenecek 20 otomobil arasında, Lamborgini Urus, Ferrari 458 MM speciale, Ferrari 458 İtaly, Lamborgini Aventador, Lamborgini Gallerdo, Rolce Royce Wraith,Bentley Continental GT, Porce Cayenne Hybrit, Porce Taycan, Mercedes S400 Maybach, Mercedes G 400 wagon yer alıyor.