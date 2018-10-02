İlişkili Haberler Kaşıbeyaz'dan konkordato başvurusu

İstanbul Florya'daki şubesiyle tanınan ünlü lokanta zinciri Kaşıbeyaz, geçtiğimiz hafta Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istemişti.

Kaşıbeyaz'ın Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, Bloomberg HT'de yayınlanan Fokus Programı'na konuk oldu ve konkordato sürecini anlattı.

Murat Kaşıbeyaz, konkordatonun iflas olmadığını belirterek "İlk hatamızı 2013'te aldığımız 9.5 milyon dolar gibi bir Döviz kredisiyle yaşadık. Paritedeki durumun aleyhimize döneceğini aklımıza getirmedik.

Eski iflas erteleme (bugünkü konkordatoyu) insanlar ne olduğunu bilmeden konuşuyor. Konkordato iflas değil, yapılandırmadır, bir süreçtir, kendine çekidüzen verme zamanıdır.



Biz 9.5 milyon dolarlık krediyi TL'ye döndürdük ama bu sefer bankaların yüksek oranlı kredi faiziyle karşılaşınca bu rakam da ister istemez büyüyor" şeklinde konuştu.

"KONKORDATOYU FİRMALARLA BANKALARIN SAVAŞI OLARAK GÖRÜYORUM"



Bu konkordatoyu firmalarla bankaların savaşı olarak görüyorum. Ortalama 600 kişiye istihdam veriyoruz. Ne personele ödemediğimiz maaşımız, ne de firmalara borcumuz var. Bizim sadece bankalarla sıkıntımız var. Bugün yüzde 30-40'larla alınan kredilerle hangi müessese ayakta kalabilir" şeklinde değerlendirme yaptı.

VİDEO: KONKORDATO NEDİR? (VATANDAŞ KONKORDATOYA GİDEBİLİR Mİ?)

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