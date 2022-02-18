Turkcell’in geliri 36 milyar liraya dayandı

Turkcell, 2021 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 23,4 artışla 35,9 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin FAVÖK’ü yüzde 22,4 artışla 15 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2021 net kârı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 18,7 artarak 5 milyar TL’ye ulaştı. Turkcell’in operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı ise %21,2 olarak gerçekleşti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in sektörde fark yaratan ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi çözümleri sayesinde geçen yıla göre 2,7 milyon müşteri kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Değişen tüketici alışkanlıklarıyla mobil ve sabit tarafta ortaya çıkan kaliteli ve hızlı hizmet ihtiyacını; müşteriyi merkeze alan stratejimiz ve sunduğumuz yüksek kaliteli, hızlı ve kapsayıcı hizmetlerimiz ile karşıladık. Bu sayede 2021 yılında 2,7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi katlayarak hayata geçirdik. Faturalı müşterilerimizin mobil müşteriler içindeki payı ise toplam 1,7 milyon net faturalı müşteri kazanımı ile yüzde 66,4’e çıktı. "

Murat Erkan sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’deki yetersiz fiber ağ, sabit internet hizmetlerinin ülke ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmasına yol açıyor ve Türkiye’nin önünü açacak olan yeni nesil iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri de sekteye uğratıyor. Bu farkındalık ile hareket ederek, 2020 yılı sonunda ülkemizdeki fiber seferberliği hedeflediğimizi duyurmuştuk. 2021 yılı boyunca ülkemizin 5 güzide şehrini daha hizmet alanımıza dahil ettik ve bu alandaki hedefimizi de aşarak 653 bin yeni haneye ışık hızında fiber servisimizi ulaştırdık. Fiber müşterilerimiz ise 223 bin net kazanım ile toplam 1,9 milyona ulaştı. Toplam sabit genişbant müşteri sayımız ise 258 bin artışla 2,7 milyon oldu.”



ARTAN TALEP İLE DİJİTAL SERVİSLER GÜÇ KAZANDI



Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin tekil gelirleri yüzde 31 artışla 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Türkiye’nin yerli iletişim platformu BiP’in toplam indirilme sayısı, yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıktı.

3 aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda 2,5 katına ulaşarak 26 milyon olarak gerçekleşti. Dünya çapında bilinirliği hızla artan BiP, başta Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfuslu ülkelerde olmak üzere yoğun ilgi görmeye devam etti.

Turkcell TV+, 2017’nin başından beri pazar payını her çeyrekte düzenli olarak büyütmeye devam eden tek TV servis sağlayıcısı oldu. Zenginleşen içeriğiyle TV+’ın IPTV müşteri sayısı yıllık yüzde 24 artışla 1,1 milyona ulaştı. Bulut depolama servisi lifebox, yılı yüzde 45 artış ile 1,3 milyon tekil ücretli kullanıcıyla kapattı.



Özel şirket ve kurumlara, ihtiyaç duydukları alanlarda özelleştirilmiş dijital dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri bu yıl yüzde 29 artarak 2,3 milyar TL’ye ulaştı.



Murat Erkan konuyla ilgili şunları söyledi:



“2021 yılında toplam 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 700’ün üzerinde proje kazanarak kurumların dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bugüne kadar imzaladığımız sistem entegrasyon projelerinden, 2022 ve sonrasında gelire dönüşecek backlog büyüklüğü ise 1,4 milyar TL oldu.”



Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell’in “milli servet” olarak değerlendirdikleri veriyi hem küresel tehditlere hem de doğal afetlere karşı korumak için yeni nesil veri merkezlerine 2,5 milyar TL’den fazla yatırım yaptığını ifade eden Genel Müdür Murat Erkan, son olarak Eylül 2021’de Tekirdağ’da hizmete açtıkları Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin aynı zamanda yüzde 75 yerlilik oranıyla Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekti.



Erkan 2022 için hedeflerini ise şöyle paylaştı:



“2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi ve yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. “Her yıl 1 milyon yeni müşteri” hedefimizi koruyoruz. Operasyonel yatırım harcamalarımızın gelire oranının ise yüzde 20-21 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”





