NTT DATA Business Solutions Türkiye’den RETELLERS' 21 zirvesi

Birçok farklı sektörde kurulumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden ve aynı zamanda iş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılımlarından SAP'nin en büyük uluslararası iş ortaklarından biri olan NTT DATA Business Solutions Tükiye oldukça önemli bir zirveye imza atıyor.



RETELLERS’21 adı verilen bu özel etkinlikte Türkiye’nin önde gelen perakende markalarının liderleri ile perakende sektörünün bugünü ve geleceği tartışılacak.



Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte; NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP Türkiye, Bulut & İş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, SAP Türkiye, Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan, TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu, TAMPF Genel Müdür Yardımcısı Burak Ünaldı, Alkaş Consulting Başkanı Avi Alkaş, Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Next Academy Kurucusu ve Akademisyen Levent Erden, Mavi Jeans Ceo’su Cüneyt Yavuz, LCW Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Gencallar Ceo’su Ahmed Gencal, Midpoint Kurucu Ortağı Ayhan Çarıkçılar, Carreforsa İcra Kurulu Üyesi, GMY Bulut Batum, Boyner Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Gürer, Madame Coco COO’su Cidal Koçak, Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, E Bebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, Sefamerve Kurul Üyesi Mehmet Metin Okur, Hepsiburada CCO’su Mutlu Erturan, Defacto CFO’su Önder Şenol, KlisheTrend Danışmanı ve Influencer Simla Canpolat, Styleboom, dijital içerik üreticisi Dr. Burçin Akgün Ünaldı, dijital içerik üreticisi Billur Saatçi, NTT DATA Business Solutions Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Fatih Irak, NTT DATA Business Solutions Türkiye, TR & MENA Satış ve Dijital Dönüşüm Direktörü Dr. Serhan Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.



Oylum Talu’nun sunumu ile gerçekleştirilecek olan zirvede “Perakende X.O: Hiç olmadığı gibi”, “Perakende Sektöründeki Değişim ve İnsan”, “Mağazacılığın Gücü VS Dijital Perakendeciliğin Yükselişi: Bir Yol Daha Var”, “2030’un Müşterisi, Geleceğin Alışveriş Sepeti”, “Perakendecilikte Akıllı Uygulamalar ve İnovasyon”, “Satışın Selfie’si; Influencer’ların Müşteri Deneyimine Etkisi”, “Dünden Bugüne Perakende: Kapalıçarşı’dan Akıllı Mağazalara” oturumlarında perakende sektörü tartışılacak. Ayrıca Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır “Kasırga’dan Sonra İlk Çıkış” temalı özel bir konuşma gerçekleştirecek.



RETELLERS’21 etkinliğine katılmak isteyenler Retellers 21 Event adresine giderek kaydolabilir.

