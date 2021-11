NTT DATA Business Solutions Türkiye’den RETELLERS' 21 zirvesi

NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış konuşmasında, “Perakende sektörü bizim için stratejik bir öneme sahip. Perakende sektörünün dijital dönüşüm yolculuğuna; mağazacılık başta olmak üzere kasa ve sadakat yönetimine yönelik geliştirdiğimiz uygulamalarımız, çok kanallı e-ticaret ve pazaryeri çözümlerimiz, yenilikçi insan kaynakları yaklaşımları ve karar verme sürecini destekleyen anlık veri analizlerimiz ile destek veriyor, rehberlik ediyoruz. Türkiye’de hayata geçirdiğimiz önemli pek çok projenin yanı sıra İngiltere, Danimarka, Japonya, Almanya gibi ülkelerdeki perakende projelerine de önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.” dedi.



Birçok farklı sektörde kurulumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden ve aynı zamanda iş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılımlarından SAP'nin en büyük uluslararası iş ortaklarından biri olan NTT DATA Business Solutions Tükiye oldukça önemli bir zirveye imza attı. RETELLERS’21 adı verilen bu özel etkinlikte Türkiye’nin önde gelen perakende markalarının liderleri deneyimlerini aktarırken, perakendenin geleceği ve sektörün dinamikleri özel oturumlarda tartışıldı.



Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP Türkiye, Bulut & İş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, SAP Türkiye, Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan, TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu, TAMPF Genel Müdür Yardımcısı Burak Ünaldı, Alkaş Consulting Başkanı Avi Alkaş, Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Next Academy Kurucusu ve Akademisyen Levent Erden, Mavi Ceo’su Cüneyt Yavuz, LCW Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Gencallar Ceo’su Ahmed Gencal, Midpoint Kurucu Ortağı Ayhan Çarıkçılar, CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve GMY’si Bulut Batum, Boyner Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Gürer, Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, Sefamerve Kurul Üyesi Mehmet Metin Okur, Hepsiburada CCO’su Mutlu Erturan, Defacto CFO’su Önder Şenol, KlisheTrend Danışmanı ve Influencer Simla Canpolat, Styleboom, Dijital İçerik Üreticisi Dr. Burçin Akgün Ünaldı, Dijital İçerik Üreticisi Billur Saatçi, NTT DATA Business Solutions Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Fatih Irak, NTT DATA Business Solutions Türkiye, TR & MENA Satış ve Dijital Dönüşüm Direktörü Dr. Serhan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.



“Akıllı uygulamalar, ödemesiz mağazalar, müşteri deneyimini destekleyen teknolojiler perakendenin geleceğine yön verecek ”





RETELLERS’21 etkinliğinin açılış konuşmasında perakende sektörünün kalbinin bu etkinlikte attığına dikkat çeken NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, akıllı uygulamalar, ödemesiz mağazalar, müşteri deneyimini destekleyen teknolojiler perakendenin geleceğine yön verecek. İşte tüm bu masalı gerçeğe dönüştüren ve geleceği şekillendirecek olan liderlerle sektörün bugününü ve yarını konuşuyoruz. Dünyada rekabet eden markalarımızın başarısına ışık tutacak fikirleri ortaya koyuyoruz. Çünkü perakende sektöründe gelecekte ne olacaksa bu ülkede bunu bu salonda bulunan profesyoneller gerçekleştirecek” dedi.



“10 yılda 10 kat büyüdük”



2012 yılında 120 kişiyken bugün 1500 kişilik bir büyüklüğe ulaştıklarını belirten NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, her yıl cirolarını yaklaşık yüzde 30-40 oranında, hatta bu sene 2020 yılına göre yüzde 60 büyüttüklerine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Biz bir Japon şirketiyiz ve NTT Group’un üyesiyiz. NTT Group 100 Milyar dolardan fazla ciro yapan dünyanın en büyük 62. şirketi. Teknoloji işinde NTT DATA markasıyla 20 Milyar dolardan fazla ciro yapan ama en önemlisi her yıl 3.6 Milyar dolar AR-GE yatırımı gerçekleştiren dünyanın pek çok yerinde inovasyon merkezleri bulunan bir grup. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan NTT DATA, aynı zamanda SAP’nin, Microsoft’un, Amazon’un dünyadaki en büyük ve güçlü çözüm ortakları arasında. Bu dev Japon şirketi 2000’li yıllarda globalleşme kararı alırken itelligence markasıyla Türkiye’ye giriş yaptı ve 1 Nisan 2021’de tüm dünyayla eş zamanlı olarak NTT Data markasını teknoloji alanında kullanmaya başladı. Biz de 1 Nisan itibarıyla hem Türkiye hem de Dubai olmak üzere MENA bölgesinin yönetimini Türk ekip olarak üstlenerek yepyeni teknolojilerle portföyümüzü zenginleştirdik. Türkiye’yi bir teknoloji üssü haline getirerek, ülkemizden Türk danışmanlarımızla dünyaya teknoloji ihracat etmeyi amaçladık” dedi.







Oylum Talu’nun sunumu ile gerçekleştirilen zirvede “Perakende X.O: Hiç olmadığı gibi”, “Perakende Sektöründeki Değişim ve İnsan”, “Mağazacılığın Gücü VS Dijital Perakendeciliğin Yükselişi: Bir Yol Daha Var”, “2030’un Müşterisi, Geleceğin Alışveriş Sepeti”, “Perakendecilikte Akıllı Uygulamalar ve İnovasyon”, “Satışın Selfie’si; Influencer’ların Müşteri Deneyimine Etkisi”, “Dünden Bugüne Perakende: Kapalıçarşı’dan Akıllı Mağazalara” oturumlarında perakende sektörünün tüm dinamikleri tartışıldı. Özellikle markaların teknolojiye bakış açısı, insansız mağazacılık, Z kuşağının perakende sektöründeki gücü, geleceğin müşterilerinin satın alma kararlarındaki rolü, influencer ekonomisi gibi sektörün en önemli tartışma maddeleri üzerinde sektörün kanaat önderleri görüşlerini aktardı. Zirvenin kapanışında Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır “Kasırga’dan Sonra İlk Çıkış” temalı özel bir konuşma gerçekleştirdi.