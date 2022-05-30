NTT Data Business Solutions Türkiye’nin Transformation Now etkinliği Volkswagen Arena'da

NTT Data Business Solutions Türkiye’nin gelenekselleşen Transformation Now etkinliğinin üçüncüsü bu yıl 2 Haziran 2022 Perşembe günü Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 14:28 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 14:30

NTT Data Business Solutions Türkiye’nin Transformation Now etkinliği Volkswagen Arena'da

Günümüzün modern iş stratejilerinin dijital dönüşüm stratejileriyle kesişiminin konuşulacağı etkinliğe fikir liderleri, sektör yöneticileri, ünlü konuk ve konuşmacılar bir araya gelecek ve "dijital dönüşüm" kavramına farklı bakış açılarıyla ışık tutacak.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın özel konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin oturumlarını Okan Bayülgen, Serdar Turan, Demet Akbağ ve Yekta Kopan yönetecek.
 
Tarih: 2 Haziran 2022 Perşembe

Mekan: Volkswagen Arena, Huzur Mh., Maslak Ayazağa Cd. 4/A, 34396 Sarıyer/İstanbul

Saat: 09.30-17.30

Program Akışı:

09.30-09.45: Hoş geldiniz&Kahvaltı

09.45-10.00: Açılış gösterisi

10.00-10.15: Geleceği Aydınlatan Yol: Güven, Tutku ve Çeviklik

 NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Ceo’su Dr. Bahri Danış

10.15-10.45: Making Digital Real

 NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Satış ve Pazarlama     
 Genel Müdürü Fatih Irak

10.45-11.30: Teknolojide Dönüşümün Stratejik Adımları  

Sunucu ve Yönetmen: Okan Bayülgen

 NTT DATA Business Solutions Türkiye ve Mena Ceo’su Dr. Bahri Danış

 Amazon Web Services (AWS) Turkey Genel Müdürü Burak Aydın

Vodafone Ceo’su Engin Aksoy

 SAP Genel Müdürü Uğur Candan

11.30-11.45: Dönüşüm ve Paradigma Değişimi

 Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan

 11.45-12.30: Geleceğe Değer Katan Liderlerin Dijital Pusulası

Moderatör: Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Erman Karaca CTO, TFI

NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Satış ve Pazarlama     
Genel Müdürü Fatih Irak

 Şişecam Gökhan Kıpçak CIO

 SOCAR Hakan Irgıt Dijital Transformasyon & Bilişim Teknolojileri Bşk.

  Zorlu Holding CIO Dr. Murat Zeren   

  Arçelik CIO Yekta Caymaz

12.30-13.30: Öğle Yemeği

13.30-14.15: İş Süreçlerinde Deneyim Devrimi Yaratan Liderler

  Moderatör: Demet Akbağ

  Turkcell CMO Alper Ergenekon

  Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi &CEO Devrim Kılıçoğlu

  Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu

  Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yrd. Dr. İlker Altıntaş

  Defacto Online CEO Önder Şenol

 NTT DATA Business Solutions’ın Türkiye ve MENA Bölge Satış ve Dijital Dönüşüm Direktörü Dr. Serhan Yılmaz

14.15-14.30: Dijital Dönüşüm İle Nasıl Değer Yaratılabilir?

 McKinsey&Company Yönetici Ortak Cengiz Ulubaş

14.30-15.15: Dönüşüm Vizyonuyla Fark Yaratan Liderler

 Moderatör: Yekta Kopan

 İstanbul Midwood Film Stüdyoları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San

  Dentaş Genel Müdür İdris Nebi Kayacan

  Sanko Holding CIO Köksal Küçükada

  Sahibinden.com CMO Nazım Erdoğan

  Alarko Holding Digital Transformation & Innovation Director Tal Garih

   Allianz CIO Evren Ayorak

15.15-15.30: Kahve Molası

15.30-16.45: Değişim Fırtınasında Gelecek Önerileri

 Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...