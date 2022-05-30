NTT Data Business Solutions Türkiye’nin Transformation Now etkinliği Volkswagen Arena'da

Günümüzün modern iş stratejilerinin dijital dönüşüm stratejileriyle kesişiminin konuşulacağı etkinliğe fikir liderleri, sektör yöneticileri, ünlü konuk ve konuşmacılar bir araya gelecek ve "dijital dönüşüm" kavramına farklı bakış açılarıyla ışık tutacak.



Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın özel konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin oturumlarını Okan Bayülgen, Serdar Turan, Demet Akbağ ve Yekta Kopan yönetecek.



Tarih: 2 Haziran 2022 Perşembe



Mekan: Volkswagen Arena, Huzur Mh., Maslak Ayazağa Cd. 4/A, 34396 Sarıyer/İstanbul



Saat: 09.30-17.30



Program Akışı:



09.30-09.45: Hoş geldiniz&Kahvaltı



09.45-10.00: Açılış gösterisi



10.00-10.15: Geleceği Aydınlatan Yol: Güven, Tutku ve Çeviklik



NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Ceo’su Dr. Bahri Danış



10.15-10.45: Making Digital Real



NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Satış ve Pazarlama

Genel Müdürü Fatih Irak



10.45-11.30: Teknolojide Dönüşümün Stratejik Adımları



Sunucu ve Yönetmen: Okan Bayülgen



NTT DATA Business Solutions Türkiye ve Mena Ceo’su Dr. Bahri Danış



Amazon Web Services (AWS) Turkey Genel Müdürü Burak Aydın



Vodafone Ceo’su Engin Aksoy



SAP Genel Müdürü Uğur Candan



11.30-11.45: Dijital Dönüşüm ve Paradigma Değişimi



Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan



11.45-12.30: Geleceğe Değer Katan Liderlerin Dijital Pusulası



Moderatör: Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni



Erman Karaca CTO, TFI



NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Satış ve Pazarlama

Genel Müdürü Fatih Irak



Şişecam Gökhan Kıpçak CIO



SOCAR Hakan Irgıt Dijital Transformasyon & Bilişim Teknolojileri Bşk.



Zorlu Holding CIO Dr. Murat Zeren



Arçelik CIO Yekta Caymaz



12.30-13.30: Öğle Yemeği



13.30-14.15: İş Süreçlerinde Deneyim Devrimi Yaratan Liderler



Moderatör: Demet Akbağ



Turkcell CMO Alper Ergenekon



Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi &CEO Devrim Kılıçoğlu



Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu



Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yrd. Dr. İlker Altıntaş



Defacto Online CEO Önder Şenol



NTT DATA Business Solutions’ın Türkiye ve MENA Bölge Satış ve Dijital Dönüşüm Direktörü Dr. Serhan Yılmaz



14.15-14.30: Dijital Dönüşüm İle Nasıl Değer Yaratılabilir?



McKinsey&Company Yönetici Ortak Cengiz Ulubaş



14.30-15.15: Dönüşüm Vizyonuyla Fark Yaratan Liderler



Moderatör: Yekta Kopan



İstanbul Midwood Film Stüdyoları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San



Dentaş Genel Müdür İdris Nebi Kayacan



Sanko Holding CIO Köksal Küçükada



Sahibinden.com CMO Nazım Erdoğan



Alarko Holding Digital Transformation & Innovation Director Tal Garih



Allianz CIO Evren Ayorak



15.15-15.30: Kahve Molası



15.30-16.45: Değişim Fırtınasında Gelecek Önerileri



Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş