NTT Data Business Solutions Türkiye’nin Transformation Now etkinliği Volkswagen Arena'da

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 14:28 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 14:30
Günümüzün modern iş stratejilerinin dijital dönüşüm stratejileriyle kesişiminin konuşulacağı etkinliğe fikir liderleri, sektör yöneticileri, ünlü konuk ve konuşmacılar bir araya gelecek ve "dijital dönüşüm" kavramına farklı bakış açılarıyla ışık tutacak.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın özel konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin oturumlarını Okan Bayülgen, Serdar Turan, Demet Akbağ ve Yekta Kopan yönetecek.
Tarih: 2 Haziran 2022 Perşembe
Mekan: Volkswagen Arena, Huzur Mh., Maslak Ayazağa Cd. 4/A, 34396 Sarıyer/İstanbul
Saat: 09.30-17.30
Program Akışı:
09.30-09.45: Hoş geldiniz&Kahvaltı
09.45-10.00: Açılış gösterisi
10.00-10.15: Geleceği Aydınlatan Yol: Güven, Tutku ve Çeviklik
NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Ceo’su Dr. Bahri Danış
10.15-10.45: Making Digital Real
NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Satış ve Pazarlama
Genel Müdürü Fatih Irak
10.45-11.30: Teknolojide Dönüşümün Stratejik Adımları
Sunucu ve Yönetmen: Okan Bayülgen
NTT DATA Business Solutions Türkiye ve Mena Ceo’su Dr. Bahri Danış
Amazon Web Services (AWS) Turkey Genel Müdürü Burak Aydın
Vodafone Ceo’su Engin Aksoy
SAP Genel Müdürü Uğur Candan
11.30-11.45: Dijital Dönüşüm ve Paradigma Değişimi
Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan
11.45-12.30: Geleceğe Değer Katan Liderlerin Dijital Pusulası
Moderatör: Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
Erman Karaca CTO, TFI
NTT Data Business Solutions Türkiye ve Mena Satış ve Pazarlama
Genel Müdürü Fatih Irak
Şişecam Gökhan Kıpçak CIO
SOCAR Hakan Irgıt Dijital Transformasyon & Bilişim Teknolojileri Bşk.
Zorlu Holding CIO Dr. Murat Zeren
Arçelik CIO Yekta Caymaz
12.30-13.30: Öğle Yemeği
13.30-14.15: İş Süreçlerinde Deneyim Devrimi Yaratan Liderler
Moderatör: Demet Akbağ
Turkcell CMO Alper Ergenekon
Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi &CEO Devrim Kılıçoğlu
Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu
Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yrd. Dr. İlker Altıntaş
Defacto Online CEO Önder Şenol
NTT DATA Business Solutions’ın Türkiye ve MENA Bölge Satış ve Dijital Dönüşüm Direktörü Dr. Serhan Yılmaz
14.15-14.30: Dijital Dönüşüm İle Nasıl Değer Yaratılabilir?
McKinsey&Company Yönetici Ortak Cengiz Ulubaş
14.30-15.15: Dönüşüm Vizyonuyla Fark Yaratan Liderler
Moderatör: Yekta Kopan
İstanbul Midwood Film Stüdyoları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San
Dentaş Genel Müdür İdris Nebi Kayacan
Sanko Holding CIO Köksal Küçükada
Sahibinden.com CMO Nazım Erdoğan
Alarko Holding Digital Transformation & Innovation Director Tal Garih
Allianz CIO Evren Ayorak
15.15-15.30: Kahve Molası
15.30-16.45: Değişim Fırtınasında Gelecek Önerileri
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş