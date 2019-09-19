Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2.6 olan daralma tahminini yüzde 0.3 olarak revize etti.
OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 1.6 büyüme tahminini ise değiştirmedi.
Kuruluş, dünya ekonomisinin 2019 büyüme tahminini 0.3 puan indirerek yüzde 2.9'a çekerken, 2020 için büyüme tahminini 0.4 puan indirerek yüzde 3'e indirdi.
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
ntv.com.trEkonomi
OECD, Türkiye için 2019 daralma tahminini yüzde 0.3'e revize ederken, 2020 tahmini yüzde 1,6'da kaldı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2.6 olan daralma tahminini yüzde 0.3 olarak revize etti.