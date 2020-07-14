On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Temmuz Milli Piyango On Numara Bilet Sorgulama

On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı! Duyurulan 13 Temmuz sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi Tokat ve Kahramanmaraş'tan iki kişi paylaştı.

ntv.com.tr 14.07.2020 - 11:12

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Temmuz Milli Piyango On Numara Bilet Sorgulama

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13 Temmuz milli piyango On Numara çekilişinde, 10 bilen 2 kişi, 252 bin 320 lira 25 kuruş değerindeki ikramiye kazandı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye Kahramanmaraş - Onikişubat ve Tokat - Erbaa ilçelerinden satılan iki bilete denk geldi.

13 Temmuz On Numara çekilişinin diğer şanslı numaraları ise şu şekilde:

06 -11 - 13 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 32 - 35 - 36 - 48 - 53 - 55 - 57 - 66- 68 - 72 - 74 - 75 - 78

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 505 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1 bin 726 kişi 195 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 17.783 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen112.118 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186.008 kişi,  3 lira 45'şer kuruş ikramiye kazandı.

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