On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Temmuz Milli Piyango On Numara Bilet Sorgulama

13 Temmuz milli piyango On Numara çekilişinde, 10 bilen 2 kişi, 252 bin 320 lira 25 kuruş değerindeki ikramiye kazandı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye Kahramanmaraş - Onikişubat ve Tokat - Erbaa ilçelerinden satılan iki bilete denk geldi.

13 Temmuz On Numara çekilişinin diğer şanslı numaraları ise şu şekilde:



06 -11 - 13 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 32 - 35 - 36 - 48 - 53 - 55 - 57 - 66- 68 - 72 - 74 - 75 - 78



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 505 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1 bin 726 kişi 195 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 17.783 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen112.118 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186.008 kişi, 3 lira 45'şer kuruş ikramiye kazandı.