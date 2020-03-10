On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 9 Mart Milli Piyango On Numara Bilet Sorgulama

On Numara Çekiliş Sonuçları,



On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 562 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 915 lira 45'şer kuruş, 8 bilen 2 bin iki kişi 203 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 474 kişi 28 lira 3'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 726 kişi 4 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 258 bin 301 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların,Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Fatih, Van İpekyolu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI