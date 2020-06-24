Ons altın 8 yılın zirvesinde

Güvenli limana talep hızlı arttı. Ons altın bu sabah 1.780 dolara kadar çıktı. 8 yılın zirvesini gördü. Bu yıl yüzde 16'lık bir yükseliş var. Gram altın ise yılbaşından bu yana yüzde 34 değer kazandı. 390 liraya kadar çıktı.

Altın fiyatları, corona virüs vakalarındaki artışın küresel ekonomideki toparlanma için risk oluşturması ve güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi canlandırması ile birlikte, aşılması oldukça zor olduğu düşünülen ve muhtemelen rekor fiyatların yolunu açacak olan ons başına 1,800 dolar seviyesini zorluyor.

MORGAN STANLEY: ALTIN 2020'NİN 2. YARISINDA VE 2021'İN İLK YARISINDA YÜKSELECEK



Öte yandan ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'nin son yayınladığı notta altının destekleyici finansal koşulların etkisiyle 2020'nin 2. yarısında ve 2021'in ilk yarısında yükseleceği belirtildi.

Morgan Stanley'e göre altın, yeni faiz artırımları döngüsü beklentileriyle tetiklenecek düzeltme öncesinde, destekleyici finansal koşulların etkisiyle bu yılın ikinci yarısı ve 2021'in ilk yarısı boyunca yükselecek.

Morgan Stanley altın fiyatlarının 2020'nin ikinci yarısında ons başına 1,730 dolar olmasını bekliyor.

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