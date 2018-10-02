Otomotiv pazarında eylül ayında sert düşüş yaşandı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, eylülde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 67,73 düşüşle 23 bin 28 adet oldu.



Aynı ayda hafif ticari araç pazarı 2017 yılının eylül ayına göre yüzde 69,7 azalarak 5 bin 433 adet olarak gerçekleşti.



DOKUZ AYDA YÜZDE 26 DARALMA



Dokuz aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 adet oldu.



Otomobil satışları, eylül sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,95 azalarak 362 bin 465 adet olarak belirlendi.



Hafif ticari araç pazarı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 100 bin 991 adet oldu.

