OYAK'ta 2020 yılı neması yüzde 27,2 oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 61. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.



Geçen yıl sonu itibarıyla OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar liraya, toplam varlıkları da 157 milyar liraya ulaştı.



OYAK, 4,3 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracatın yüzde 2,5'ini tek başına gerçekleştirdi. Grup şirketleriyle birlikte 2020 yılında 15 milyar TL vergi ödedi.

ÜYELERE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ÖDEME

Toplantı sonrasında üyelerine 2020 yılı nemasını yüzde 27,2 olarak açıklayan OYAK, her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşen nema oranının bu yıl da enflasyonun 12,6 puan üzerinde olduğunu belirtti. 2020 nema oranı, volatil seyreden döviz kurlarının yıllık artış oranının da üzerinde gerçekleşti.



Öte yandan OYAK, Total, M Oil, Milangaz, Tamek ve Sagra'nın hisse ve varlık devirlerini de gerçekleştirdi.



OYAK, böylece 240 milyar TL pazar hacmine sahip akaryakıt sektöründe, ve 122 milyar lira büyüklüğündeki gıda sektöründe de faaliyet göstermeye başladı.





