Oyuncak devinin CEO’su hayatını kaybetti

Dünyanın önemli eğlence şirketlerinden Hasbro’nun CEO’su Brian Goldner, hayatını kaybetti.



58 yaşındaki Goldner’ın 2014 yılından bu yana kanser tedavisi gördüğü belirtildi.



2000 yılında Hasbro'ya katılan Goldner, 2008'den beri CEO ve Mayıs 2015'ten bu yana da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktaydı.





CEO ve yönetim kurulu başkanı olarak Hasbro'nun bir oyuncak şirketinden bir eğlence gücüne dönüşümüne öncülük eden Brian Goldner yönetiminde şirket, oyuncakların ve oyunların ötesine geçerek televizyon, film, dijital oyun ve diğer alanlara doğru genişledi.



Bu strateji, okul öncesi çocuklar için “Peppa Pig”, “PJ Masks” ve diğer animasyon gösterileri üreten bir İngiliz eğlence şirketi olan Entertainment One’ın 2019'da satın alınmasıyla doruğa ulaşmıştı.