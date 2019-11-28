Özel bankalardan vergi ödemesi yapılamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sektördeki tüm özel bankalara konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderildi.

Yazıda, özel bankaların, merkez, şube, internet bankacılığı, atm, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamalarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sona ereceği belirtildi.

Bu tarihten itibaren özel banka müşterisi olan mükellefler sadece GİB’in internet sitesi üzerinden, bankalarının kredi kartları ile vergi ödemesi yapabilecek. kamu bankaları ise söz konusu uygulamadan muaf tutuldu.

Özel bankalar yatırılan vergileri üç gün hesaplarında tutabiliyorlardı.

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