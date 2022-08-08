Petrol Ofisi'nde üst düzey atama

Petrol Ofisi'nde genel müdürlük görevine Mehmet Abbasoğlu getirildi.



Şirketten yapılan açıklamada, Genel Müdür Selim Şiper'in 1 Eylül itibarıyla görevine yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceği ifade edildi.



Açıklamada, genel müdürlük görevini beş yıl boyunca görevini sürdürmüş olan Selim Şiper'in ayrıca Vitol'ün Afrika dağıtım iştiraki Vivo Energy şirketinin de yönetim kuruluna dahil olacağı kaydedildi.



1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Petrol Ofisi Genel Müdürü Mehmet Abbasoğlu'nun 1 Eylül'de göreve başlayacağına işaret edilen açıklamada, Abbasoğlu'nun özellikle finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde 30 seneyi aşkın tecrübeye sahip olduğu belirtildi. Vitol'e 2016 yılında katılan Abbasoğlu'nun, Vitol'ün Petrol Ofisi'ni satın almasının ardından şirketin CFO'su olarak görev yaptığı aktarıldı.

