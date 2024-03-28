Petrol ve gaz üreticileri taahhütlerini yok sayıyor: Yatırımlar 4 katına çıkacak

"YENİ SAHALARA İHTİYAÇ YOK"



Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2021'de küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini başarmak için yeni petrol ve doğal gaz sahalarına ihtiyaç olmadığı uyarısında bulunmasından bu yana, petrol ve doğal gaz üreticileri 16 milyar varil petrol eşdeğeri kapasitesi bulunan 45 projeyi onayladı ve 50 projede en az 20,3 milyar varil petrol eşdeğeri petrol keşfetti.



Güney Amerika ve Afrika yeni petrol ve doğal gaz projeleri için küresel bir cazibe merkezi konumunda bulunurken, daha önce üretimi yok denecek kadar az Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Guyana, Namibya ve Zimbabve planlanan yeni saha artışlarının 3'te 1'inden fazlasını oluşturuyor.



Küresel Petrol ve Gaz Çıkarma Takibi Proje Yöneticisi Scott Zimmerman, analize ilişkin değerlendirmesinde, petrol ve gaz üreticilerinin yeni sahalar keşfetmeye ve geliştirmeye devam etmek için her türlü nedeni öne sürdüklerini belirterek, "Ancak bunların hiçbiri geçerli değil. Bilim net. Yeni petrol ve gaz sahaları açılamaz, aksi haldi gezegen (iklim şartları açısından) kaldırabileceğinin ötesine itilmiş olur." uyarısında bulundu.