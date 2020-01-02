Plastik poşet ücretlerine zam

Çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım payı tutarlarına, yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 oranında zam yapıldı. 25 kuruşa satılan poşetler, 1 Ocak 2020'den itibaren 30 kuruşa satılmaya başladı.

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Vatandaşın ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığı'na, 12 kuruşu ise marketler aracılığı ile Hazine'ye gidecek.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI

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