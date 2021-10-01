Promosyoncuların fuarı 6 Ekim'de başlıyor

Alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri (PROMOexpo) Fuarı 06-09 Ekim tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açıyor.



Pandemi öncesi ürün tedarikinin önemli kısmını Uzak Doğu’dan gerçekleştiren Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri pandemi döneminde alternatif pazar arayışına girerken; coğrafi konumu, kaliteli ürün ve hızlı teslimat noktasındaki çevikliği ile dünya ülkelerini ülkemizde düzenlenecek PROMOexpo fuarına çekti.



Promosyon ve hediyelik eşya sektörüne dair her türlü teknolojik yenilikleri, gelişmeleri ve fırsatları uluslararası alıcılarla bir araya getirecek olan fuar, yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak nitelikli kurumları ağırlayacak.



Fuarda teknolojik inovatif promosyon ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ve hijyen malzemeleri, deri, tekstil ve dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, ev gereçleri ve elektronik gereçler gibi sektöre ait on binlerce ürün sergilenecek. Özellikle son dönemde oldukça talep gören hijyen malzemeleri, iç piyasanın yanında yabancı kurumsal satın almacıların da en çok tercih ettiği ürünler arasında olacak.



35 ÜLKEDEN 200’E YAKIN KURUMSAL SATIN ALMACI GELİYOR



Türkiye’nin promosyon ve hediyelik eşya ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, fuar süresince sektör profesyonelleri ile buluşacak ve binlerce tedarikçiyle iş görüşmesi gerçekleştirecek.



Başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Uzak Doğu’daki 35 ülkeden 200’e yakın firmanın kurumsal satın almacısı alım yapmak için PROMOexpo’ da olacak.

Fuarda pandemi döneminin en önemli malzemeleri olan maske, eldiven ve dezenfektanın yanı sıra deri-tekstil, dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, elektronik gereçler, oyuncaklar, şarj aletleri gibi on binlerce promosyon ve hediyelik eşya ürünü sergilenecek.



2022’NİN PROMOSYON SİPARİŞLERİNİ VERECEK



Kamu ve özel sektör kuruluşlarının karar verici ve satın almacıları, ürün seçmek ve sipariş vermek için PROMOexpo’ da yerini alacak. Hem iç piyasa hacmini hem de ihracat oranını artıracak olan fuarda alıcılar, 2022 yılının promosyon siparişlerini verecek.



Yerli ve yabancı alıcılar, klasik ve teknolojik promosyon ürünlerin yanı sıra fuarda kişi ve kurumlara özel ürün ve tasarımları yakından inceleme fırsatı bulacak. Ayrıca fuar süresince alım heyetleri için özel olarak tasarlanan B2B alanlarında, katılımcı ve ziyaretçiler arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleşecek.



PROMOexpo fuarı 9 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak.