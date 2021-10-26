Rekabet Kurumu zincir marketlerden sözlü savunma alacak

Corona virüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu tarafından yarın yapılacak.



5 ZİNCİR MARKET İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları hakkında yaptığı bir açıklamada, "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor" ifadelerini kullanmış, ardından 5 zincir markette incelemeler başlatılmıştı.

Ticaret Bakanlığı da, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri görevlendirildiğini açıklamıştı.



SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI YARIN

Rekabet Kurumu, konu ile ilgili açıklamasında, "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak" dedi.