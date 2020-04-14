Rumların sondajı başka bahara kaldı (Corona etkisi)

Corona virüs salgınının yol açtığı ekonomik problemler, Rum yönetiminin Akdeniz'deki faaliyetlerini vurdu. Bu yıl yapılması planlanan 5 sondaj çalışması ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı 14.04.2020 - 10:03 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 10:09

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, 2020'de yapılması planlanan beş sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

Rum Politis gazetesinin haberine göre, Rum yönetiminin enerji programı, Covid-19 nedeniyle altüst oldu.

Haberde, İtalyan ENI ve Fransız Total konsorsiyumunun, sözde 6'ncı parseldeki "Kronos" hedefinde nisan sonunda yapmayı planladığı sondaj çalışmasını büyük ihtimalle erteleyeceği ve bu yıl içerisinde yapmayı planladığı diğer iki sondaj çalışmasının da etkileneceği ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Şirketin gelecek günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı belirtildi.

Gazete, Amerikan Exxon Mobil şirketinin, Rum yönetimi Enerji Bakanlığını sözde 10'uncu parselde temmuzda yapacağı sondaj çalışmasını 2021'in Eylül ayına ertelediğine dair resmi olarak bilgilendirdiğini, teyit sondajının da 2022'ye kaldığını yazdı.

5 SONDAJ ÇALIŞMASI ERTELENDİ

Böylece Covid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, 2020'de yapılması planlanan beş sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

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