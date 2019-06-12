Rusya'dan net sermaye çıkışı, bu yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 35,2 milyar dolara ulaştı.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeden sermaye çıkışı ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandı.
Açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdığı kaydedildi.
Rusya'dan sermaye çıkışı, 2018'de bir önceki yıla göre 2,6 kat artarak 67,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Rusya’dan 35 milyar dolarlık sermaye çıkışı
NTV HaberEkonomi
Rusya'dan sermaye çıkışı 5 ayda yüzde 86 artışla 35,2 milyar dolar oldu.
Rusya'dan net sermaye çıkışı, bu yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 35,2 milyar dolara ulaştı.