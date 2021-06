Şahenk: Dünyanın iş yapma şekli ve düşünce yapısı değişti

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk, Bloomberg tarafından online olarak düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'na katıldı.

Forumun teması "Yarın için yeni perspektifler" olarak belirlendi.

"Pandemide değişim" temalı oturuma katılan Şahenk’in sorulara verdiği yanıtlar şöyle...

Pandemi küresel ticareti durma noktasına getirdi ve artık iş insanlarının hızlı karar vermeleri bir zorunluluk haline geldi. Türkiye’nin en önde gelen iş insanlarından Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk bizimle birlikte. Sizi burada görmek harika, öncelikle restoranlarınızdan bahseder misiniz, onlarla başlayayım, pandemiden nasıl etkilendiler, bazılarına gitme şansım olmuştu, siz de pandemiden etkilenmiş olmalısınız.



12 saat içinde 191 restoranı kapatmak zorunda kaldığımız bir an geldi. Dünya çapında Los Angeles’tan, Hong Kong’a, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar tüm restoranlarımızı kapattık. 10 bin iş arkadaşımızı (Ben onlara aile üyelerimiz diyorum) eve göndermek zorunda kaldık. Ama teknoloji sayesinde boş durmadılar.



Nasıl?



360 derecelik sinerji projeleri hayata geçirdik. Sadece restoranlarımızdan değil otellerimizden, otomotiv ve perakende sektöründeki kuruluşlarımızdan farklı ekipleri bir araya getirdik. Grup içerisinde birliktelik kültürü oluşturarak sorunları paylaştık. İnsanlar kendilerini evlerinde yalnız hissetmedi. Onların, yani ailemin tıbbi, hukuki, sosyal ve psikolojik her türlü sorunları için bir call center kurduk.. Çözemedikleri sorunları için yanlarında olduk. Biz böyleyiz. Biz hem girişimci hem de profesyonel bir grubuz ama aidiyet hissimiz ve birbirimizi koruyup kollama hissi de çok güçlü.



“Bulut mutfak” konusunda projeleriniz var. Dünya çapında yükselen bir trend. Sizin de önemli çalışmalarınız var, neler söyleyeceksiniz?



Açık konuşmak gerekirse, her şey normalken, bir şeyler yapmayı düşünür, sonrasında çalışmaya başlarsınız. Pandemi A’dan Z’ye tüm sektörlerde, düşünme sürecimizin yanı sıra aklımızdaki fikirler konusunda harekete geçmemizi hızlandıran bir etki yarattı. İnsanlık olarak düşünüp, inovasyon yaptığımızda sorunları aşabilme yeteneğine sahibiz. Küresel çapta gelişen lojistik sistemler sayesinde konuklarımızdan uzak kalmadık. "Bulut mutfak" ile farklı restoranlarda ve farklı ülkelerde bulunan şeflerimizi tek bir mutfakta toplayıp restoran tecrübesini eve taşıdık. Konuklarımız Doğuş ve Dream hospitality hissini evlerinde tecrübe edebildiler.

"TÜRKİYE'DE BULUT MUTFAK UYGULAMASINA BAŞLAYACAĞIZ"



Tüm bu şefleri tek mutfakta toplarken, kalite kontrolünü nasıl başarabildiniz?



Hospitality sektöründekiler konukların memnuniyetini sağlamak ve insanların yüzlerindeki gülümsemeyi görmekten gurur duyarlar. Böylesine bir kültürle, işlerini seven şeflerimizi birleştirdik. Çünkü onlar mutfaklarında çalışmaktan büyük keyif alıyorlar. Ailemizin diğer markalarıyla birlikte çalışarak mutfaklarına girdiler ve yeni bir proje başlattılar. Sonraki aşamada ise gerçek teknolojik süreç başladı. Yazılım ve süreç mühendisliği devreye girdi. Tarifleri şeflerimiz verdi. Süreçleri titizlikle tasarladık ve mutfağı adeta bir üretim bandına dönüştürdük. Dijital teknoloji, lojistik sistemleri ve paket servis ile bileşince şeflerin elinden çıkan kaliteye ulaştık. İlk uygulamaları bazı özel noktalarda başlattık. ABD ve Orta Doğu’da hayata geçirilen bulut mutfak uygulamasını birkaç ay içinde Türkiye’de de başlatacağız.



Veri odaklı kültür, iş yapma şeklinizi nasıl etkileyecek?



Bizim için gerçek rekabet, yarattığımız gerçek fark konuklarımızı tanımaktan geçer. Onlar bizim müşterimiz değil konuklarımızdır. Doğuş ailesi olarak onları mümkün olduğunca tanımak isteriz. Böylece onlara özel sürprizler yapabilir, rakiplerimizin çok ötesinde ve özel bir restoran ya da otel tecrübesi yaşatabiliriz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HEPSİ BİRER KAHRAMAN"



Türkiye'deki ekonomik toparlanmayı nasıl görüyorsunuz?



Türkiye de pandemiden nasibini aldı. Ancak Türkiye'nn dünya çapındaki pazar ve ürün çeşitliliği ihracatın sürmesinde önemli rol oynadı. Hükümetin çalışanlara ve iş yerlerine verdiği destek de pandemiden olabilecek en iyi şekilde çıkmamızı sağladı. Bir müjde olarak da 1 Temmuz itibariyle Türkiye pandemi kısıtlamalarını kaldırıyor. Buradan, Bloomberg ekranlarından sadece Türkiye'deki değil tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş başardılar. Günde 24 değil 25 saat bizler için çalıştılar. Hepsi birer kahraman.

"MEDYADA DİJİTALLEŞMEYİ HAYATA GEÇİRDİK"



Grubunuzun medya sektöründe de faaliyetleri var. Medya sektöründe nasıl inovasyonlar yaptınız? Pandemi medya sektörünü nasıl etkiledi? Ben de bazen Türk dizileri izliyorum.



Harika, daha fazla içerik üretmeyi sürdürüyoruz. Nijerya dizilerimiz de var, siz de onları izleyebilirsiniz. Dizi alışverişi yapabiliriz. İşte olay tam olarak bu. Pandemi bize dünyanın küçük bir küresel köy olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hepimiz birbirimizle bağlantılı ve iç içeyiz, beraberiz. İnsanlar yeniden seyahat etmeye başlayacak. Yeniden başka kültürleri keşfedeceğiz. Hospitality de dünyanın birbiriyle bağ kurması için çok önemli bir araç olmayı sürdürecek. Dilinizi bilmiyor olabilirim ama dizileri altyazıyla izleyebilirim. Gerçek dil ise insanların kalplerinde ve akıllarında. Medya sektöründe ise dijitalleşmeyi hayata geçirdik. Puhu platformumuz ile tüm içeriğimizi dijital ortama taşıdık. Haberlerimiz, müziğimiz, hepsine internetten ulaşmak mümkün. Pandemiyle birlikte iş yapma şeklimiz de değişecek ama insanlar müzik dinlemeye, dizi izlemeye devam edecek.

Siz nasıl değiştiniz?



Çalışma arkadaşlarımla ve Doğuş ailem ile son bir buçuk yılda her zamankinden daha yakın bağlantı kurma fırsatı buldum. 10 binden fazla iş arkadaşımla video konferans ile bizzat görüştüm. Birçok webinara katıldım, şirketteki Z jenerasyonuna kulak verdim, 57 yaşında genç bir girişimci olarak gelecekteki müşterilerimizi de tanımamız gerekiyor. Şirket kültürü de değişmek zorunda. Onlara bu sizin şirketiniz "kendi istediğiniz gibi şekillendirin" dedim.

"PANDEMİDE KIZIMI DAHA YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDUM"



Ekonomik olarak geleceğe baktığınızda en çok sizi ne endişelendiriyor?



Ben en çok bu zor dönemlerde şirkette yarattığımız kültürün gevşemesinden endişe ediyorum. Umarım yeni fikirlerin tepeden değil, müşteriye en yakın olunan sahadan geldiği bu yeni kültür grubumuzda kalıcı olur. Çünkü müşteriye en yakın olanlar ve iş yaratanlar onlar. Bunu sağlamak için ekibimle birlikte elimden geleni yapacağım.

Pandemiden kazandığım bir şey varsa kızımı daha yakından tanıma fırsatı buldum. 23 yaşında ve Babson College’den yeni mezun oldu. Şu anda bulut mutfak projesi üzerine çalışıyor. Kısa süre içinde de en büyük dört danışmanlık şirketinden birinde çalışacak.



Ondan neler öğrendiniz?



Hayatla ilgili çok şey biliyor, ondan öğreneceğim çok şey var ve tüm bu yıllar boyunca beni çok özlediğini fark ettim.