Şalgam suyu üreticisi Doğanay Lüksemburglu fona satılıyor

Türkiye'nin en büyük şalgam suyu üreticilerinden Doğanay Gıda el değiştiriyor.



Rekabet Kurumu'na bildirilen devralma gerçekleşirse Doğanay Gıda'nın tüm hisseleri Lüksemburg merkezli Purple Beverages'ın olacak.

Doğanay Gıda 1960 yılında Hasan Doğanay tarafından kuruldu. Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 80 bin metrekare kapalı alana sahip firma, şalgam suyunun yanı sıra sirke, nar ekşisi, limon suyu, çilek suyu ve ananas suyu üretimi de yapıyor. Firmanın yıllık üretim kapasitesi ise 550 milyon litre.