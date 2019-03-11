Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'deki yatırımlarına yenilerini ekledi.

Şirket, televizyon üretimine başladığı Türkiye'de, mayıs ayında elektrik süpürgesi, kısa zaman içinde de beyaz eşya ve ankastre üretmeye hazırlanıyor.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim'in açıklamaları, Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberinde yer aldı. "Samsung, Türkiye'de kalıcı olmak istiyor" diyen Kim şunları söyledi:

"Dolayısıyla servis, kanal ve üretimden oluşan üç ayağa yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda ilk adımı televizyonla attık. Şu anda Türkiye'de sattığımız televizyonların yüzde 55'nin montajını Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Bu oranı 2019'da yüzde 80'e kadar çıkarmayı planlıyoruz.

Ankastre ürünlerimizin üretimini de Türkiye'de yapmaya başladık. Mayıs ayında elektrik süpürge modelimizin üretimine başlıyoruz. Türkiye'de üretilecek beyaz eşya ürünlerimiz araısndan çamaşır makinesi de var."