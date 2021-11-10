Samsung'un Türkiye'deki katlanabilir telefon satışları beklentileri aştı

Mobil dünyada yeni imkanların kapılarını aralayan katlanabilir cihazların popülaritesi son yıllarda hızla artıyor. Katlanabilir akıllı telefonlara artan ilgi, Samsung'un bu kategorideki en son çıkardığı Galaxy Z Serisi’nin Türkiye'deki satışlarına da yansıdı.



Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, "Katlanabilir cihaz pazarı katlanarak büyüyor. Bu cihazların sunduğu benzersiz deneyimler sayesinde, kullanıcı tabanı hızla büyümeyi başardı.

Akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemi başlatan katlanabilir cihazlarımız Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 ile birlikte sektöre öncülük eden inovasyonlarımızı kullanıcılara sunmaya devam ediyoruz.

Yeni nesil Galaxy Z Flip3'ün Türkiye’de de yoğun ilgi gördüğünü belirten Murat Azdemir, "Hızlıca daha fazla ürün tedarik etmek için çalışıyoruz, yeni ürünler en kısa sürede stoklarımıza gelecek. Kullanıcılarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.