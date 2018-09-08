Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 31 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 283 bin 143 lira 28 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 147'nci hafta çekilişinde 5 bilen 136 kişi 5 bin 482 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 755 kişi 72 lira 55'er kuruş, 3 bilen 144 bin 251 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 2 milyon 887 bin 752 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 853 bin 983 lira 60 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 35 bin 38 lira 39 kuruş kamuya aktarılacak.﻿​



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 147'nci hafta çekilişinde 5 bilen 136 kişi 5 bin 482 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 755 kişi 72 lira 55'er kuruş, 3 bilen 144 bin 251 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 2 milyon 887 bin 752 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 853 bin 983 lira 60 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 35 bin 38 lira 39 kuruş kamuya aktarılacak.