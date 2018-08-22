Milli Piyango idaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 142'nci hafta çekilişi yapıldı.



Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 30, 36, 44 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 659 bin 970 lira 98 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 142'nci hafta çekilişinde 5 bilen 49 kişi, 5 bin 673 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 2 bin 669 kişi, 78 lira 55'er kuruş; 3 bilen 49 bin 507 kişi, 11 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 1 milyon 76 bin 789 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 690 bin 827 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 385 bin 946 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.

