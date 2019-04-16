Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı düzenlemeye göre akıllı telefon satışında kredi kartına taksit seçenekleri olanağı sadece GSM operatörlerine verildi.

BDDK düzenlemesine göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında altı ay taksit sınırı dokuz aya çıkarıldı. Cep telefonunda ise kredi vadeleri Ocak 2019 sonuna kadar 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu süreden sonra 12 taksit sadece fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan telefonlar için uygulanıyor.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'in haberine göre, kredi kartına taksit yasağı olan elektronik mağazaları ise müşterilerini anlaşmaları olan banka şubelerinden ihtiyaç kredisine yönlendiriyor. Müşteri şayet ihtiyaç kredisiyle cep telefonu almak istiyorsa, cep telefonu sigortası da yaptırmak zorunda. Aksi takdirde kredi alması mümkün olmuyor.



Satılan sigorta ise çarpma ve kırılmalara karşı akıllı telefonu güvenceye alan 'koruma sigortası' olarak sunuluyor.

BDDK'nın yaptığı değişiklikle tüketiciler yeni modelleri GSM operastörlerinden 12 ya taksit imkanıyla alabiliyorlar. Kullanıcıların perakende mağazalarını tercih etmesinin en büyük nedeni ise fiyat uygunluğu. ancak bu fiyat uygunluğuna rağmen mağazalarda veya internette taksit olanağı bulunmuyor.