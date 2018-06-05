İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerindeki simit yerlerini ihaleyle kiraya verecek. İhale sonucunda simit yerlerinin satışından milyonluk gelir bekleniyor.
22 SİMİT TEZGAHI
Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 22 adet simit tezgah yerinin ihalesi 6 Haziran çarşamba günü Belediye Encümeni'nde gerçekleştirilecek.
3 YILLIĞINA KİRALANACAK
Belediye Encümeni'nde saat 11.00’deki ihaleye her biri 1 metrekarelik alan üzerindeki simit satış yerleri 3 yıllığına kiralanacak.
1 MİLYON 200 BİN TL BEKLENİYOR
Büyük ilgi görmesi beklenen ihalede 3 yıl süreli ve kira bedeli peşin olacak simitçi yerlerinin kiralanmasından İzmit Belediyesi'nin kasasına yaklaşık bir milyon 200 bin lira gelir girmesi bekleniyor.
N HAYAT... EKMEĞİN SİMİTİN VAZGEÇİLMEZİ AMA…