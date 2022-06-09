Sınırda karbon düzenlemesi reddedildi

İklim Değişikliği ile mücadelede kritik bir dönemeci temsil eden ve yeni bir ekonomik sistemin doğuşunun tescili olacak yeni Emisyon Ticaret Sistemi, Avrupa Parlamentosu’nda 8 Haziran’da yapılan oylamada reddedildi.



Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında getirilen yeni Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), yoğun enerji kullanan sektörlerin yarattığı emisyonlar için belirli vergi ve fiyat düzenlemelerini içeriyordu. ETS fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi açısından temel bir araç olarak kabul ediliyor.



BÜYÜK TARTIŞMALAR



Avrupa Parlamento’sunda 8 Haziran’da yapılan oylamalar büyük tartışmalara neden oldu ve geçmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan ETS, tekrar Çevre Komisyonu'na geri gönderildi. Aslında teklifin Çevre Komitesi’nde aldığı destek umutları artırmış ve genel kurulda da kabul göreceği ihtimalini güçlendirmişt. Ancak yeni ETS 340'a karşı 265 oyla reddedildi.



Aslında Emisyon Ticaret Sistemi, karbon yoğun endüstrileri kapsayacak şekilde 2005 yılında uygulama geçmişti. Ancak Avrupa Yeşil Mutabakatı ile beraber AB’nin 2050 karbon nötr hedeflerine uyumlanacak şekilde revize edilmesi planlanıyordu. Eski haliyle emisyonların yüzde 43'ünü kapsayan ETS'nin, Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde toplam emisyonların yüzde 67'sini kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyordu. Bireylere ait konutlar ve araçların ETS'ye dahil edilmesi halinde oluşacak mali yükten dolayı ortaya çıkabilecek politik rahatsızlıklardan çekinilerek yeni ETS'nin kapsamı yüzde 61'e düşürülmüştü. Havacılık sektörü için ücretsiz tahsislerin kademeli olarak kaldırmasını öngören ve denizcilik sektörünü ETS'ye dahil eden teklif, binalar ve karayolu taşımacılığı için ayrı bir ETS oluşturulmasını amaçlıyordu.



İki gün süren oylamalarda ETS dışında Sosyal İklim Fonu ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmaları da yeniden görüşülmek üzere komisyona havale edildi.