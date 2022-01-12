Şirketlere 'kur' müjdesi: Kur korumalı mevduatta şirketlere vergi kolaylığı

11 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Merkez Bankası Tebliği (2021/1) ile, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, kur korumalı TL mevduat veya katılım hesabına dönüştürülmesi imkanı sağlandı.



Ancak, dövizlerini kur korumalı mevduat veya katılım hesabına çeviren gerçek kişiler ile Türkiye’de yerleşik şirketler arasında vergilendirme yönünden bir fark oluştu.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu

Şöyle ki; vade sonunda dönüşüm kuru ile vade sonundaki kur arasında farklılık bulunması nedeniyle Hazine tarafından hesap sahibi gerçek kişilere ödenecek hibe niteliğindeki tutarlar gelir vergisine tabi bulunmuyor. Ancak, şirketlerde durum biraz farklı, şirketlere bu kapsamda Hazine tarafından yapılan hibe niteliğindeki ödemeler kurumlar vergisine tabi.

Şirketler, dövizlerini kur korumalı TL mevduatına dönüştürmek için vergilendirmedeki bu farklılığın giderilmesini talep ediyorlar.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Torba Yasa ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklenerek,



- 31.12.2021 tarihinde kayıtlarda yer alan dövizlerin kur korumalı TL mevduata dönüştürülmesi halinde, bu dövizlerin yıl sonu kur değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak olumlu kur farklarının kurumlar vergisinden istisna edilmesi,



- Kur korumalı TL mevduatına dönüştürülmesi nedeniyle şirketlere kurlardaki artış nedeniyle vade sonunda Hazine tarafından yapılacak olan hibe niteliğindeki ödemelerin de kurumlar vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemenin bugün yasalaşması ve kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ayrıntılara girmeden bu konuda bir düzenleme yapılacağını bildirdi.



Söz konusu düzenleme, 31.12.2021 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde ciddi tutarlarda kur farkı geliri bulunan şirketler için bulunmaz bir fırsat. Bu düzenleme, şirketlere hem yıl sonu oluşan kur farklarının hem de kur garantili TL hesabına dönülmesi nedeniyle Hazine tarafından vade sonunda ödenecek olan olası hibe ödemelerinin vergilendirilmesini önlüyor. Kaçırılmaması gereken önemli bir düzenleme.