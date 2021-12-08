SON DAKİKA HABERİ: Akaryakıta çifte zam

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Akaryakıt fiyatına yeni bir zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin grubuna 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam yapıldı.

Pompa satış fiyatına yansıyacak zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.

Motorine dün de 66 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan bu zammın ardından motorinin fiyatı benzini geçmişti.

Bu geceden itibaren ortalama benzin fiyatları şöyle olacak: İstanbul'da 10,32 lira; Ankara'da 10,41 lira; İzmir'de 10,41 lira.

Motorindeki fiyatlar ise şöyle: İstanbul'da 10,32 lira; Ankara'da 10,38 lira; İzmir'de 10,40 lira.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.