SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk'tan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi dönemine ilişkin kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin olarak Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın ulaşım sağladıklarının açıklamasını yaptı. Selçuk, dönemi işten çıkarma yasağına ilişkin de 3 ay daha uzatacaklarının bir kez daha vurgusunu yaptı.

Ayrıca, Bakan Zümtüt Selçuk, İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında ''Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek'' duyurusunda bulundu.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Selçuk, ''Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık'' dedi.



Selçuk konuşmasına şu şekilde devam etti:

''Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz. Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor. Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız.''

Son olarak Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin yürürlüğe girme tarihi olarak 2022'yi işaret etti.

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