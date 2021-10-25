Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil

Halkbank'tan yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Haberler - NTV Haber 25.10.2021 - 10:06

Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil

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SON DAKİKA: Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi

SON DAKİKA: Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredi faizlerine yansımaları yakından izleniyor.

Kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği beklenirken, Halkbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Reuters'ta yer alan habere göre bankanın, kurumsal kredi faizlerinde 2 puanlık indirime gidileceği bildirilmişti.

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