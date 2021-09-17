SON DAKİKA HABERİ: Tüketici kredilerinde vade düştü

SON DAKİKA HABERİ: BDDK, 50 bin lira üzerindeki kredilerde vade sınırını 24 aya düşürdü.

ntv.com.tr 17.09.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 16:06

SON DAKİKA HABERİ: Tüketici kredilerinde vade düştü

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Tüketici kredilerinde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü.

Karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) internet sitesinde yayımlandı.

Kurul dünkü toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği" uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi.

Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirildi.

Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi kararlaştırıldı.

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