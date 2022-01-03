SON DAKİKA HABERİ: 2021 enflasyonu belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.



TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.



Kasım ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 21,31 ile 3 yılın zirvesine çıkmıştı.