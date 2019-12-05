SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

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Merkez Bankası, 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasına ilişkin açıklama yaptı.

Para ve kur politikasından öne çıkanlar şöyle:

Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.



Bankalara 50 milyar dolar limitle döviz likiditesi imkanı sağlanacak.

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMUNA MÜDAHALE EDİLECEK



Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilecek. Dalgalı döviz kuru uygulaması devam edecek.

2020'de zorunlu karşılık uygulaması temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanılmaya devam edecek.

Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecek.

PARA POLİTİKASI KURULU HER AY TOPLANACAK

Faiz kararını alan Para Politikası Kurulu yeniden aylık toplanmaya başlıyor. Kurul, 2020'de her ay toplanarak yılda 12 toplantı yapacak. Yılda 8 toplantı yapılıyordu.

Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığı 2 puan olarak korundu. Yıl sonu enflasyon hedefi tutmazsa hükümete sebeplerini anlatan mektup yazılacak.