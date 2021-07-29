SON DAKİKA HABERİ: TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin Eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Elvan, "Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

29.07.2021 - 22:32

SON DAKİKA HABERİ: TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

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